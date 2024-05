To już w ten weekend. W niedzielę 12 maja poznaniacy znowu pójdą do urn. Milion złotych czeka!

W niedzielę 12 maja wybory do rad osiedli w Poznaniu

Miasto prowadzi już przedwyborczą kampanię uświadamiając, że jeśli mieszkańcy chcą mieć wpływ na miejską zieleń, latarnie uliczne, rozwiązania parkingowe, czy imprezy na swoim „fyrtlu” to powinni albo kandydować na radnych osiedlowych, albo oddać swoje głosy na kandydatów na nich, znanych i obdarzonych zaufaniem.

To właśnie rady osiedli mają wpływ na szereg inwestycji – choć jak przyznają sami radni – nie wszystkie projekty muszą w świetle prawa być z nimi konsultowane – a także opiniują i decydują o przeznaczeniu środków z osiedlowych budżetów i projektów miejskich. Dodatkową zachętą wprowadzoną przy tych wyborach jest rywalizacja pod względem frekwencji.

Milion złotych czeka!

Głosowanie będzie odbywać się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych od godziny 7.00 do 21.00 , a dotyczyć będzie pełnoletnich poznaniaków – kończących 18 lat najpóźniej 12 maja – i mieszkających na stałe: zameldowanych lub ujętych w stałym obwodzie głosowania, na obszarze swojego Osiedla. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem – dowód osobisty lub paszport, albo legitymować się dowodem osobistym w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

Miasto zapewnia, że głosowanie odbędzie się w 146 lokalach wyborczych, co do których lokalizacji można upewnić się w aplikacji mObywatel, lub na stonie gov.pl w zakładce Meldunek i wybory, logując się do Centralnego Rejestru Wyborców przy pomocy Profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Ostatnią deską ratunku pozostanie kontakt z operatorami miejskiej infolinii pod numerem 61 646 33 44.