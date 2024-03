Łukasz Garczewski, kandydat na prezydenta Poznania o kandydatach Nowej Lewicy: Jest to wybór szkodliwy dla Poznania

Poznań nie jest zepsuty, ale wypadałoby go naprawić

Co uważa pan o tym, że z braku zaproszenia na debatę do TOK FM może wynikać, że według nich ma pan najmniejsze szanse na objęcie urzędu?

Z tego co wiemy, to we wszystkich miastach w kraju TOK FM wybrał ten sam model, czyli czterech kandydatów, niezależnie od tego czy startowało 5 czy 6 osób. Jaki był klucz doboru, to tego nie wiem. Wiem natomiast nie ma sondaży, więc jeśli był jakiś wybór ze strony TOK FM, to mógł być w te stronę, że ktoś twierdzi, że mam najmniejsze szanse, ale mogło być również w drugą stronę.

Proszę wymienić najmocniejsze i najsłabsze cechy prezydentury Jacka Jaśkowiaka.

Najsłabszy jest kontakt z mieszkańcami, informowanie poznaniaków co się dzieje i dlaczego, to robicie wy państwo, w mediach, a Urząd Miasta na tej płaszczyźnie jest bardzo słaby, momentami wręcz niekompetentny. Marketingowo jest super, ale miasto nie potrzebuje się poznaniakom sprzedawać, tylko potrzebuje sprawić, że oni zrozumieją dlaczego pewne sprawy się w mieście dzieją, kiedy i w jaki sposób. Tutaj moim zdaniem nawalamy.

Druga rzecz to jest rozwiązywanie problemów trudnych i wieloletnich. Jest to np. kwestia smogu czy budownictwa mieszkaniowego. Tutaj urząd miasta abdykuje odpowiedzialność na zrobienie kilku remontów. Jest projekt architektoniczny, przeprowadzamy remont, planujemy odbiór i jest zrobione. Ale żeby się uporać z takim wielowątkowym problemem jakim jest jakość powietrza, trzeba spojrzeć na to z wielu różnych stron. Tego miasto w ogóle nie robi, a nawet aktywnie ten problem odpycha i znajduje wymówki dlaczego to nie jest priorytet i nie może się tym zajmować.

Najlepsze elementy prezydentury Jacka Jaśkowiaka to to, że Poznań stał się dużo bardziej kosmopolityczny. I to dobrze, tyko ja bym powiedział, że to się działo za prezydentury Jacka Jaśkowiaka a nie dzięki działaniom Urzędu Miasta. Druga sprawa to kultura i to jak się rozwija w Poznaniu to środowisko kulturalne i stowarzyszeń czy fundacji działających na rzecz animacji kultury i tworzenia wydarzeń. Działa tam pewien model, którzy chciałbym by działał w innych aspektach pracy urzędników z organizacjami społecznymi i mieszkańcami. Tam widać dialog. Jest wola tego, by zmieniać procedury i by się dogadywać, by w Poznaniu było lepiej.