Majówkowa akcja szczepień doprowadziła do zużycia szczepionek Johnson&Johnsnon dla wcześniej umówionych pacjentów?

- zaczyna swojego maila do redakcji „Głosu” pani Anna, która szczepionkę J&J miała otrzymać 9 maja. Jak tłumaczy, punkt szczepień odwołał termin jej wizyty i poinformował, by umówić się na nowy pod numerem ogólnej infolinii 989.

– Teraz najbliższy termin w okolicy to 4 czerwca i to nie w Poznaniu, ale w Szamotułach – dodaje.

Osób, które nie zaszczepią się szczepionką Johnson&Johnson we wcześniej ustalonym terminie jest więcej, a problem dotyka całego kraju. Czy brak szczepionek Johnson&Johnson faktycznie wynika z przeprowadzonej w majówkę akcji? Tak twierdzi część lekarzy.

– Wiele poradni zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim miało otrzymać dostawę szczepionek J&J, ale właśnie po tym długim weekendzie majowym, zostały one odwołane, a w zamian poradnie otrzymały inne szczepionki

– mówi Violetta Fiedler-Łopusiewicz, prezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.

I dodaje: – To, co rząd zrobił organizując taką akcję było dobre, bo mogli zaszczepić się wszyscy, którzy chcieli. Ale na ten cel powinna być określona liczba szczepionek. Zupełnie osobno powinna być potraktowana dostawa J&J z przeznaczeniem dla osób, które wcześniej zapisały się już na szczepienie. To jest brak szacunku ze strony rządu zarówno w stosunku do pracowników poradni, jak i samych pacjentów.