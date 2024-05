Matura z matematyki 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy

Matura 2024. Podstawowe informacje o egzaminach

W tym miejscu 8 maja pojawią się arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do matury z matematyki! Wyniki będziemy publikować po godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, gdyż będą one podawane stopniowo.

Sesja główna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana od 7 do 24 maja. W tym część pisemna - od 7 do 24 maja, a ustna - od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Około 263 000 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2023/2024, przystąpi do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.