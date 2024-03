Mieszkańcy TBS-ów w Poznaniu walczą o mieszkania, za które zapłacili. Chcą zmiany przepisów

- My nie stanowimy grupy roszczeniowej. Nie chcemy żadnych pieniędzy. My za te mieszkania zapłaciliśmy i chcemy uczciwego traktowania. Podkreśla się, ze to TBS-y są właścicielami budynków, gruntów i mieszkań. A tymczasem grunty do spółek wnosiło najczęściej miasto, wkład własny do kredytów zapewniali mieszkańcy, a TBS budował z pieniędzy najemców i z kredytu. My przez lata spłacaliśmy kredyt zaciągnięty na budowę, ale to TBS mieni się właścicielem mieszkań - opisuje Marek Cołta.