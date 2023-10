Miliard złotych długów alimentacyjnych w Wielkopolsce. "Nie będę płacił na byłe dzieci"

- Pierwszym jest oczywiście brak pieniędzy czy brak pracy, tyle, że mamy 5 proc. bezrobocie - więc samemu można sobie łatwo odpowiedzieć na pytanie jak to jest z tym brakiem pracy - mówi Marek Grzelak, komornik sądowy z Izby Komorniczej w Poznaniu. - Druga podnoszona przyczyna to nowa rodzina, więc dłużnik nie jest w stanie realizować obowiązków wynikających z orzeczenia. Kolejna rzecz to kwestia osobista pomiędzy partnerami - robi się na złość drugiej stronie - twierdzi komornik.

Wymówki? Tych codziennie komornik słyszy wiele.

- „No. bo nie mam pieniędzy, jakbym miał pieniądze to bym zapłacił” - to jedno z najczęstszych tłumaczeń. „Przecież nie będę płacił na byłe dzieci, bo mam już nowe, które też muszę utrzymywać” także słyszę często - mówi Marek Grzelak.

- Zdarza się, przychodzi się do mieszkania, gdzie zameldowany jest 30-letni mężczyzna, na środku stoją hantle czy ławeczka do ćwiczeń, a 60-letnia matka dłużnika wyciąga fakturę potwierdzającą, że to ona to nabyła i to jest jej sprzęt do ćwiczeń - relacjonuje komornik.

Życie pisze ludziom różne scenariusze, ale te Krzysztofa oraz Piotra wydają się bardzo podobne. Obaj panowie 16 lat temu wyjechali do Anglii, mają dzieci z nieudanych związków i z tego powodu stali się alimenciarzami. Pewne jest to, że żaden z nich nie miał w planach rozbitej relacji oraz to, że kochają swoje dzieci

- Moja była żona była twarda w dochodzeniu tego, że miałem przekazywać jej pieniądze. Nawet stanowisko moich dzieci, które nie były mluchami tylko już nastolatkami, i nie domagały się tych pieniędzy, nie miało wpływu na moją byłą żonę. Bo ona się domagała - mówi 59-letni Piotr. - Miałem do zapłacenia 600 zł na dwójkę dzieci, wydawało mi się, że jeśli coś im kupię gdzieś ich zaproszę, że to sprawę załatwia - dodaje.

- Moja córka mieszkała ze mną przez jakiś czas, a ja i tak płaciłem alimenty. To takie bezwzględne - jest zasądzone, więc trzeba płacić. Może moje zdanie jest utopijne, ale według mnie zdanie dzieci powinno być brane pod uwagę. To nie jest podatek, to nie jest akcyza, że powinno się tego tak zimno, bezdusznie dochodzić, aspekt ludzki powinien mieć znaczenie. To nie jest dobre, że w więzieniu znajduje się normalna osoba, która po prostu nie daje rady ogarnąć tego wszystkiego finansowo. Tak nie powinno być - zaznaczył.

- W Polsce na pewno byłoby mi trudniej opłacać alimenty przy tej inflacji, ceny co rusz do góry idą plus opłacenie mieszkania i wszystkiego... Ale nie wyjechałem z myślą o alimentach, wtedy jeszcze nie miałem dziecka - zaznacza.

Często lata do Polski, by spotkać się ze swoim dzieckiem, o które dba, mimo tego, że dzieli ich dystans całej Europy

- Jest moim dzieckiem i jeśli komuś w związku nie wychodzi to chociaż temu dziecku powinno zapewnić to co mu potrzeba - mówi. - Dziecko wie, że płacimy alimenty, ale i również rozumie dlaczego. Nie jakoś nie przywiązuje do tego wagi, bo staramy się, aby niczego mu nie brakowało - mówi.

Czeka go jeszcze kilka lat płacenia alimentów, jako że dziecko wchodzi dopiero w nastoletni okres życia. Jednak, tak jak dotychczas, jest zdecydowany płacić, by dziecku żyło się dobrze. Gdyby dobrej woli zabrakło i tak komornik ostatecznie będzie dobijał się do drzwi, nawet jeśli dzieci już dawno dorosły i z całą bezwzględnością będzie starał się wyegzekwować alimenty.