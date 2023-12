Miliardowa inwestycja drogowa w Wielkopolsce ruszy za chwilę pełną parą! Droga ekspresowa S11 docelowo połączy cztery województwa

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nowa trasa połączy się z tzw. zachodnią obwodnicą Poznania.

- W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa węzły drogowe: Oborniki i Chludowo, 37 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty w ciągu trasy głównej, mosty, przejścia dla zwierząt oraz przejście pod drogą ekspresową. Zbudowane zostaną również dodatkowe jezdnie do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego drogi S11, dwa miejsca obsługi podróżnych w okolicy Obornik, obwód utrzymania dróg i inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej