Muzycy z Poznania zapraszają na spotkanie i koncert w hołdzie dla Marka Zaradniaka, dziennikarza "Głosu Wielkopolskiego"

Organizatorem spotkania jest Krzysztof Wodniczak, przyjaciel Marka Zaradniaka, który podkreśla, że środowisko artystyczne jest wdzięczne za wieloletnią współpracę z dziennikarzem "Głosu Wielkopolskiego".

- Na pewno to środowisko nie chce zapomnieć o Marku. Poniedziałkowe spotkanie będzie pewnego rodzaju hołdem za to, co przez lata Marek czynił dla wielu artystów - mówi Krzysztof Wodniczak.

Muzyczne spotkanie dla Marka Zaradniaka odbędzie się 24 sierpnia, o godzinie 12 na Jeżycach.

- To taka oddolna inicjatywa. Pojawiła się grupa poznańskich muzyków, która wyraziła chęć uczczenia pamięci o Marku w takiej formie. W Jeżyckim Centrum Kultury regularnie odbywają się panele dyskusyjne i występy muzyki na żywo. W poniedziałek ta pierwsza część będzie poświęcona wspomnieniom o Marku, a w czasie drugiej pobluesujemy dla Marka - zapowiada Wodniczak.