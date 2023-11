Najemcy mieszkań i właściciele nieruchomości masowo składają wnioski do poznańskiego magistratu!

O Społecznej Agencji Najmu pisaliśmy 20 września. Przypomnijmy, program skierowany jest zarówno do mieszkańców miasta, których nie stać na wynajęcie mieszkania po cenach rynkowych lub ich dochody nie mieszczą się w widełkach punktowych pozwalających na otrzymanie lokalu komunalnego, jak również do właścicieli lokali, którzy nie są zainteresowani ich wynajęciem w obawie przed dewastacją czy brakiem regularnych wpływów z tytułu płatności.

Korzyści dla najemców i właścicieli nieruchomości

– Umożliwi jej to wynajmowanie mieszkań osobom, które znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej i nie mogą sobie pozwolić na samodzielny najem lub zakup mieszkania. Dodatkowo najemcy lokali od SAN mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start

Ci pierwsi będą podpisywać umowę bezpośrednio z ZKZL i to spółka miejska będzie odpowiedzialna za bieżące płatności i ewentualne remonty celem przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego. Również miejska spółka będzie podpisywała umowy z najemcami. Co więcej, właściciel nieruchomości będzie zwolniony z podatków (dochodowego i VAT), ponadto opłaty czynszowe będzie otrzymywał nie przez 10 miesięcy – jak to zwykle w Poznaniu bywa – a przez okrągły rok.