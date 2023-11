Najpierw atak na dziewczynkę, a teraz groźby? Adwokat pokrzywdzonej zgłasza sprawę do sądu

O ataku na niedowidzącą nastolatkę pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku.

Przypomnijmy, niedowidząca i niedosłysząca Maja Sobczak z Poznania została zaatakowana przez agresywną rowerzystkę w drodze do szkoły. 45-letnia Anna D.-H. najpierw potrąciła dziewczynę na chodniku, a następnie zaczęła ją szarpać. Oskarżona kobieta nie przyznaje się do winy i twierdzi, że to nastolatka chciała ją zabić.