Napad w centrum Poznania

Tuż przed godziną 11:00 5 grudnia w Poznaniu przy ul. Grobla doszło do napadu rabunkowego. Osoba, która dysponowała uprawnieniami do posiadania broni palnej, oddała kilka strzałów.

Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechała karetka pogotowia i kilka radiowozów. Zatrzymali się na terenie kościoła pw. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1. Początkowo nie można było wchodzić na obszar parafii, pierwsze informacje sugerowały, że do napadu mogło dojść właśnie tam. Szybko jednak okazało się, że całe zdarzenie miało miejsce na ulicy.

Świadek, z którym rozmawiał nasz dziennikarz, widział, jak dwóch mężczyzn wybiegało z terenu parafii i słyszał strzały. Następnie odjechali samochodem osobowym, w którym czekał na nich kierowca.

- Sprawców było co najmniej trzech. Ochroniarz został zaatakowany nożem. Został niegroźnie ranny w rękę, stąd te ślady krwi na miejscu. Zakładamy, że napastnicy mogli dysponować samochodem

- potwierdza mł. insp. Borowiak.

Strzały zostały oddane przez ochroniarza. Doszło do kradzieży pieniędzy, które napadnięty przenosił z kantoru "Pomarańczarnia" do swojego samochodu. Jak ustaliło Radio RMF, w sumie miało to być 40 tys. zł. Sprawcy byli zamaskowani. Na głowach mieli mieć kominiarki.