- Z wielką dumą i podziwem informujemy, że uczeń naszej szkoły, Szymon Koszyca, przebywający obecnie na wymianie w USA, uratował życie osiemnastoletniemu koledze, gdy ten podczas meczu koszykówki stracił nagle przytomność. Szymon, wraz z innym uczniem szkoły w Winston-Salem, zachowali zimną krew i przystąpili do resuscytacji. Młody koszykarz dochodzi do siebie w szpitalu, a Szymon i jego kolega stali się bohaterami lokalnych amerykańskich mediów. Szymonie, gratulujemy Twojej postawy, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, refleksu oraz wiedzy, co należy robić w takich przypadkach. Jesteś wielki! - napisała szkoła.