Niebezpieczny wypadek w miejscowości Krzykosy w Wielkopolsce. Krajowa jedenastka zablokowana. Trzy osoby trafiły do szpitala! Karol Pomeranek

Wypadek na DK11 w Wielkopolsce - w miejscowości Krzykosy zderzyły się 3 samochody Polska Press

Do groźnego wypadku doszło dziś ok. godziny 16:00 na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Krzykosy w powiecie średzkim. W trzech autach biorących udział w zdarzeniu podróżowało łącznie pięć osób. Trzy z nich odniosły obrażenia i trafiły do szpitala.