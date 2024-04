Niezwykłe odkrycie na placu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu! To kapsuła czasu z 1967 roku!

Teren przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu jest obecnie placem budowy - powstanie tam sala gimnastyczna. Podczas rozkopywania terenu dokonano niesamowitego odkrycia. To słoik, popularnie nazywany "wekiem", z którego została zrobiona swoista "kapsuła czasu"! Słoik otwarto i okazało się zakopano go tam w... 1967 roku!

Na kartkach spisana była krótka relacja z obchodów Dnia Dziecka

- W dniu tym wybieramy się na wspólną wycieczkę do lasu z akordeonem, na którym prześlicznie gra Heniu Cifer. Kończymy ósmą klasę Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu. Kierownikiem naszej szkoły jest pan Marian Kurczewski, a wychowawczynią od klasy piątej do ósmej pani Barbara Glapan ze Skoków. Żegnamy się wszyscy z wielkim żalem. 17 czerwca otrzymujemy świadectwa ukończenia tej szkoły, a po południu w tym dniu spotykamy się na pożegnalnej kawie wraz z rodzicami i nauczycielami. Niech ten arkusz papieru z naszymi podpisami, odciskami palców (kciuka prawej ręki) oraz zdjęciami zostanie po nas jako pamiątka wspólnie przeżytych ośmiu lat w tej szkole. Rozchodzimy się w różne strony, ale wspomnienia miłych chwil będą nas łączyć ze sobą na zawsze

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu prosi o kontakt!

Niektóre z fotografii, niestety, odkleiły się od kartek i nie można ich dopasować do nazwiska. Jeśli jest możliwość, to SP 2 prosi osoby, które się na nich rozpoznają, o skontaktowanie się z placówką, by można było to naprawić. Odczytane nazwiska to: