Nowa rzeźba Noriakiego w Poznaniu została oszpecona. Pojawiły się na niej napisy

Pan Peryskop to jednooka postać stworzona przez poznańskiego artystę Noriakiego. Znajduje się on w różnych częściach Poznania - jako malowidło na ścianach czy przystankach. Nie brakuje go teraz też na placu Bernardyńskim, gdzie w grudniu 2023 roku stanęła rzeźba "Selfie Watcher", nawiązująca kształtem do Pana Peryskopa.

- Od pomysłu do realizacji minęło prawie 5 lat. Nie zważając na przeszkody udało sięgam w końcu postawić rzeźbę w samym centrum Poznania, na placu Bernardyńskim! Jeżeli jesteście w Poznaniu koniecznie go znajdźcie i uwiecznienie dobry kadr w jego oku

- przyznał w swoich social mediach autor rzeźby Noriaki.