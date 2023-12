O krok od tragedii! Pseudokibice Lecha Poznań chcieli obrzucić koktajlami Mołotowa pociąg z kibicami Widzewa Łódź Bartosz Kijeski

28 koktajli Mołotowa zostało znalezionych w miejscu, gdzie mogło dojść do ogromnej tragedii KWP Poznań Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pseudokibice Lecha Poznań z tzw. "ekipy swarzędzkich fanatyków" zostali zatrzymani oraz aresztowani przez wielkopolską policję. Ma to związek z koktajlami Mołotowa, które zostały znalezione na torach w Antoninku. Miały one służyć do ataku na pociąg kibiców Widzewa Łódź, który wracał ze spotkania ze Szczecina.