Ostra gra Korony nie przestraszyła Zielonych. Warta Poznań wygrywa ze złocisto-krwistymi 1:0 i przywozi z Kielc upragnione trzy punkty

Na spotkanie z Koroną trener Szulczek wystawił swój najmocniejszy arsenał. Od początku meczu na placu gry zameldowali się Maciej Żurawski oraz Miguel Luis. Dla tego drugiego był to pierwszy mecz w podstawowym składzie od momentu powrotu do Poznania. W jedenastce znalazł się także Jan Grzesik. Dla prawego wahadłowego był to 40 mecz z rzędu, co jest najdłuższą serią spośród wszystkich zawodników występujących w PKO Ekstraklasie.