Oto Misheel Jargalsaikhan na śmiałych zdjęciach. To Zosia z "Rodziny zastępczej"! [31.05.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza" to Misheel Jargalsaikhan. Urodziła się 9 listopada 1988 roku w Ułan Bator, stolicy Mongolii. Jednak los sprawił, że już w wieku trzech lat trafiła do Polski. Jej matka, lekarka, otrzymała atrakcyjną propozycję pracy w polskim szpitalu, co przyczyniło się do decyzji o osiedleniu się w kraju nad Wisłą. Choć pierwotnie planowano wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie wybrano Polskę. Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" na śmiałych zdjęciach.