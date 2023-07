Piknik 800+: Premier Mateusz Morawiecki gościł w Krotoszynie

Odniósł się też do Konfederacji i jej programu politycznego.

- Jest też program naszych konkurentów, bardzo poważnych konkurentów innych, którzy mówią tak: "Nie warto płacić podatków", "Raje podatkowe to jest to, gdzie się będziemy rozliczać, najbogatsi". To jest program naszych konkurentów z Konfederacji, czyli taki program, który ciężko dostrzec jest na czym polega dobry budżet. Dobry budżet polega na tym, żeby ten co zarabia mniej, płacił mniej w proporcji do swoich zarobków. Ten, który zarabia więcej - płacił więcej. To my nałożyliśmy podatek na milionerów. I dzisiaj tamten program, program przedstawiany przez Konfederację, jak to mówi pan Korwin i inni, wystarczy sięgnąć do jego wypowiedzi, to program, który jest programem bardzo niedobrym dla takich miejscowości, jak Krotoszyn