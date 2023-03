PIT dla rodziców. Można zyskać nawet 24 tysiące złotych zwrotu. Co trzeba zrobić?

Rozliczenie PIT-u: jak zrobić?

By uzyskać większy zwrot, należy wpisać wszystkie ulgi do wstępnie przygotowanego przez Ministerstwo Finansów zeznania podatkowego. By to zrobić, należy zastosować 4 kroki:

Wczytać swój e-PIT z portalu podatki.gov.pl.

Sprawdzić wszystkie zmiany i przysługujące preferencje.

Wpisać poprawnie wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia w e-pity.pl.

Wysłać swój PIT i poczekać na zwrot. Otrzyma się go najpóźniej do 45 dni.

Wstępnie przygotowany przez Ministerstwo Finansów Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl zawiera informacje o przychodach z PIT-11, przesłanych przez pracodawców i innych płatników PIT. Rozliczenie takie nie zawiera ulg i odliczeń przysługujących danemu podatnikowi. Te dane musi uzupełnić samodzielnie każdy z nich. Najwygodniej można to zrobić, korzystając z rozwiązania e-pity.pl, w którym w pierwszej kolejności wczytuje się e-PIT z portalu podatki.gov.pl.