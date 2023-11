PKP Intercity przedstawiło rozkład jazdy dla Wielkopolski. Będą nowe połączenia i lepszy tabor!

Nowe połączenia kolejowe w Wielkopolsce

W kolejnym rocznym rozkładzie jazdy 2023/2024 będzie tyle samo par połączeń PKP Intercity, co do tej pory. Są to 52 pary pociągów całorocznych, z czego 8 par to połączenia międzynarodowe do/z Berlina i 4 pary sezonowe. Ze stolicą kraju Wielkopolskę łączy 15 par pociągów. Wielkopolska zostanie połączona także ze stolicami pozostałych województw, między innymi:

Wrocław - 19 par pociągów,

Szczecin - 9 par,

Bydgoszcz - 12 par,

Trójmiasto - 11 par.

Nowością będzie zmiana trasy pociągu IC Górski. Od 10 10 grudnia połączy Poznań z Zamościem oraz Hrubieszowem. Zmianie ulegnie również relacja składu IC Zamoyski, który będzie kursował przez Piłę między Kołobrzegiem a Rzeszowem. W ten sposób północna Wielkopolska zostanie bezpośrednio połączona z Podkarpaciem.