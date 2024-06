"Po jaką cholerę tam idziecie? Po wysokie pensje? To hipokryzja!” Ostra wymiana zdań liderów do europarlamentu podczas debaty w Poznaniu Chrystian Ufa

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu stał się areną pojedynku na argumenty pomiędzy kandydatami pięciu ugrupowań politycznych. Chrystian Ufa Zobacz galerię (7 zdjęć)

We wtorek na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbyła się debata liderów do europarlamentu z Wielkopolski. Między koalicją rządzącą a liderem Konfederacji iskrzyło. Nie zabrakło kłótni oraz rozmów na temat waluty euro. "Ogłośmy bojkot", "to hipokryzja" - można było usłyszeć.