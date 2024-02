Po raz pierwszy zaprezentowano mury dawnej kuchni królewskiej na Zamku Przemysła. Zobacz zdjęcia!

- Do tej pory myślę, że udało się rozwiązać ponad wszelką wątpliwość kwestię pierwotnego przeznaczenia budynku, bo zakładano kiedyś, że być może znajdował się tam budynek mieszkalny dla króla - pamiętamy tutaj o Przemyśle II, natomiast dziś wiemy, że jest to kuchnia. Może nie kuchnia Przemysła - aż tak daleko bym nie szedł, ale pamiętajmy, że w miejscu tym odbyły się dwa śluby królewskie - Kazimierza Wielkiego, a także przebywali tutaj królowie polscy - Władysław Jagiełło był 36 razy na zamku w Poznaniu, natomiast Aleksander Olbracht był tutaj przez 8 miesięcy każdego dnia, więc jeśli wyobrazimy sobie króla w 1493 roku, będącego w Poznaniu, mieście które - moglibyśmy powiedzieć na dzisiejsze warunki - przejęło trochę miano stolicy przez to 8 miesięcy, to wiadomo, że gdzieś musiano królowi to jedzenie przygotowywać