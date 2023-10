Po sukcesie, wielka kompromitacja - w Lechu Poznań to nic nowego. Nasze wnioski po szczecińskiej klęsce Maciej Lehmann

Piłkarze Lecha Poznań znów się skompromitowali, bo tak trzeba nazwać niedzielne 0:5 w Szczecinie, czyli największą porażkę w ekstraklasie od 23 lat. Stało się to zaledwie trzy dni po spektakularnej wygranej 4:1 z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Kibice Kolejorza znów przeżyli emocjonalny rollercoaster - od euforii do załamania. To nic nowego. Słynne lechowe "od ściany do ściany" przeżywamy już od lat. Dlaczego tak się dzieje? Co znów potoczyło się nie tak, jak planowano? Oto nasze wnioski po szczecińskiej klęsce.