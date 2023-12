Pogrzeb Lecha Konopińskiego. W Poznaniu pożegnano wybitnego poetę, satyryka i autora wielu przebojów

O śmierci Lecha Konopińskiego poinformował w środę, 13 grudnia wielkopolski oddział Związku Literatów Polskich. 92-letni artysta był autorem 60 książek wydanych w nakładzie ok. 5 mln egzemplarzy, a także autorem wielkich przebojów.

- Od 1961 roku pisał teksty piosenek, m.in. dla Anny Jantar, Eleni, Jerzego Grunwalda, Krzysztofa Krawczyka: "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Co ja w tobie widziałam", "Za każdy uśmiech twój", "Za wszystkie noce", "Poniesie nas wiatr", "Nigdy w piątek", "To co dał nam świat", "Szła noc" - I nagroda w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej na piosenkę żołnierską - 1970, "Król pikowy", "Miłość jak wino", "Na miłość nie ma rady", "Popędzimy w dal saniami" i inne (około 200) oraz dla zespołów regionalnych: "Kapela zza winkla" "Plewiszczoki" , "Junki z Buku" - ponad 100 piosenek, napisanych gwarą poznańską