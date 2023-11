Pozitive Technologies – Festiwal IT już 23 listopada! Cała branża IT w jednym miejscu. Nie możesz tego przegapić!

Poznań najlepszych specjalistów i ekspertów z branży gościł będzie już po raz piąty. W ocenie Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, branża IT należy do priorytetowych sektorów Miasta Poznania.

– Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych specjalistów i stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju. W odpowiedzi na ich potrzeby, w wyniku dialogu postanowiliśmy wykreować przestrzeń networkingową dla seniorów IT, umożliwiającą im poszerzenie horyzontów. Tak powstała konferencja Pozitive Technologies, która już od 5 lat zrzesza olbrzymie grono fachowców, a dzięki formie hybrydowej umożliwia wymianę doświadczeń również ze specjalistami zza oceanu. Cieszymy się, że nowi inwestorzy dostrzegają nasze działania i z każdym rokiem coraz chętniej wybierają Poznań, widząc tu potencjał do rozwoju swoich firm

– podkreśla prezydent Jaśkowiak.

Jak zaznaczają w zaproszeniu organizatorzy, Pozitive Technologies to miejsce spotkań, czerpania inspiracji, zdobywania cennej wiedzy i kontaktów dla wszystkich, którzy doceniają wartość rozwiązań IT: doświadczonych programistów, testerów, inżynierów DevOps, analityków danych, a także kadry menadżerskiej i zarządzających działami IT.