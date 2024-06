Poznaliśmy Liderów Poznańskiej Przedsiębiorczości! Wybrano najlepsze firmy Metropolii Poznańskiej

W XXI. edycji konkursu "Liderów Poznańskiej Przedsiębiorczości", którego organizatorem jest powiat poznański, a do udziału w którym zapraszane są firmy z terenu Metropolii Poznań (miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz gmin Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem), statuetki Lidera trafiły: w kategorii mikroprzedsiębiorca do biura rachunkowego EXACTUS, natomiast wśród małych przedsiębiorców do spółki APS Nova, specjalizującej się w produkcji nośników reklamowych.