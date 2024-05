Poznań wzmacnia opiekę nad dzikimi zwierzętami. Inkubatory w radiowozach. Zobaczcie zdjęcia

Nowoczesne rozwiązania w transporcie zwierząt

Poznański ekopatrol wzbogacił się o trzy inkubatory, które zostały zamontowane w radiowozach. To nowoczesne urządzenia, które mają zapewnić odpowiednie warunki dla dzikich zwierząt podczas transportu.

Inkubatory umożliwiają przewóz zwierząt w warunkach, które spełniają regułę 3xC: cicho, ciepło, ciemno. Dzięki temu zwierzęta podczas transportu czują się bezpiecznie i są chronione przed dodatkowym stresem. To ważny aspekt, który ma kluczowe znaczenie dla ich późniejszej rekonwalescencji.

Dziki SOR - profesjonalna pomoc dla zwierząt

W Poznaniu działa tzw. Dziki SOR przy ul. Św. Trójcy 22. To miejsce, gdzie ranne i chore dzikie zwierzęta mogą otrzymać niezbędną pierwszą pomoc weterynaryjną.

Od początku działalności Dzikiego SOR-u, czyli od 1 lutego do końca kwietnia, przyjęto łącznie 370 zwierząt. Najliczniejszą grupę stanowiły ptaki, ale pod opieką znalazły się również ssaki i płazy. Większość z nich trafiła do ośrodka dzięki interwencjom straży miejskiej, choć zdarzały się również przypadki, gdy to mieszkańcy przekazywali zwierzęta potrzebujące pomocy.