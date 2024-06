Poznański fenomen, czyli "ministrantki z Łaciny". Kobiety posługują przy ołtarzu w parafii w Poznaniu Chrystian Ufa

"Na zdjęciu ministrantki z Łaciny. Od lewej Donata, Ania, Dominika i Anżelika" Radek Rakowski / Facebook

Donata, Ania Dominika i Anżelika... To imiona kobiet posługujących przy ołtarzu w poznańskiej parafii Łacina. Proboszcz zachęca wszystkich wierzących do uczestniczenia we mszy oraz służby. "Chcemy żeby wszyscy służyli, każdy może" - opowiada ks. Radek Rakowski.