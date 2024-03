Pracowniku, doceń się sam! Jak? Działając w związkach zawodowych. "Wyższe pensje, niższe normy"

Co roku w pierwszy piątek marca obchodzimy Światowy Dzień Doceniania Pracownika. Pracowników jednak nie należy doceniać od święta, a przez cały rok. Chociaż często powinni oni doceniać się sami. O tym czego potrzebują pracownicy rozmawiamy z Agnieszką Mróz z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

Pracownik powinien być doceniany przez cały rok

Jak pracownicy powinni być doceniani przez pracodawców?

Pracownik powinien być doceniany przez pracodawcę codziennie, a nie jednego dnia. Codziennie należą się godne warunki pracy i poprawa warunków pracy w wielu aspektach. Nasz związek od wielu lat organizuje się pod hasłem wyższe pensje, niższe normy. Mówi o skróceniu dnia pracy i te wszystkie problemy jak podwyższenie zarobków, obniżenie tempa pracy, bo wielu z nas jest bardzo przeciążonych normami czy intensywnością pracy. To są te najważniejsze kwestie. Jeden dzień doceniania pracownika kojarzy mi się z owocowymi czwartkami w korporacjach (dzień w tygodniu, kiedy pracodawca zapewnia owoce w miejscu pracy – dop. red.). To absolutnie nie poprawi sytuację ludzi pracy. Ludzie pracy muszą sami się docenić poprzez wspólne działania, angażowanie się w związkach zawodowych i poprawę warunków pracy. Siłą pracowników jest w ich współpracy.

Czyli nie ma co liczyć, że nagle w sposób magiczny pracownicy zostaną docenieni? O to docenienie trzeba walczyć?

Jak najbardziej niestety. W naszym kraju często prawo do strajku jest tylko na papierze. Mamy bardzo mało strajków w ciągu roku, bo procedura sporu zbiorowego jest bardzo trudna. Prawo bardziej skupia się na mediacjach czy negocjacjach z pracodawcami, ale bez możliwości odwołania się do tych narzędzi, jakimi są różne formy strajku one są często nieskuteczne. Należy poprawić nie tylko problemy w zakładach pracy, ale także prawo, aby docenić pracowników także poprzez wzmocnienie ich możliwości organizowania się, prawa do strajku czy ograniczenia możliwość zbyt prostej możliwości zwalniania pracowników, którzy próbują się organizować. Dlatego, że mają umowy czasowe, zleceniówki, czy agencyjne. Brak stabilności na rynku pracy też powoduje, że wielu pracowników nie korzysta z możliwości organizowania się i walki o poprawę warunków pracy.

Doceń się sam działając w związkach zawodowych

Z jednej strony pracowników doceń się sam, a z drugiej strony rządzący doceńcie pracownika?

Tak, chociaż to jest zbyt zindywidualizowane podejście, bo pracownik sam w kontrze do pracodawcy, to niewiele może zdziałać. Wtedy mamy nierówna rozkład sił, zasobów, możliwości czy finansów. Dlatego pracownik może się sam docenić właśnie przez rozmowę z koleżankami i kolegami z pracy na temat naszych problemów i jak się organizować. To będzie prostsze, jeśli zmienią się ramy prawne. Jeśli analizujemy liczbę strajków w Polsce do całej Europy, to jesteśmy jednym z krajów, gdzie się najmniej strajkuje. Nie dlatego, że nie mamy problemów, bo często słyszymy, że jesteśmy tanią siłą roboczą, że międzynarodowe korporacje są u nas obecne i pracujemy dokładnie na takich samych zasadach jak koledzy z innych krajów. Ale zarabiamy jedną czwartą tego, co oni i pracujemy na umowach czasowych, a czasami nawet w normach pracy, które są dużo wyższe u nas niż na zachodzie. To jest możliwe, bo nie mamy ochrony prawnej, która powinna być gwarantowana przez państwo.

Pani, jako członek związku zawodowego, będzie namawiała pracowników, żeby się organizowali. Jednak czy z drugiej strony zawsze trzeba od razu tworzyć organizację związkową? Może są takie sytuacje, gdzie wystarczy podjąć negocjacje z poziomu pracownika?

Jestem przeciwna takiemu myśleniu, że związki zawodowe powinny powstawać wtedy, kiedy już się pali i jest bardzo źle. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się organizować właśnie wtedy, kiedy nie ma zaostrzonego konfliktu, żeby prowadzić spokojne negocjacje i rozmowy z pracodawcą na temat naszych praw. Zrzeszanie się w związkach zawodowych jest naszym podstawowym prawem. Znamy historię Polski z lat osiemdziesiątych. Naszą rzeczywistość zmieniło to, że pracownicy organizowali się w zakładach pracy. Dzisiaj niestety to uzwiązkowienie jest zbyt niskie, dlatego postrzega się, że związek zawodowy musi powstać tam, gdzie jest bardzo źle. A tak nie jest. To jest po prostu jedno z podstawowych narzędzi i łatwiej wywalczyć poprawę warunków pracy, albo nawet rozmawiać z szefem o problemach, które mamy w pracy właśnie wtedy, kiedy nie mówimy o swoich własnych, osobistych, interesach, bo jesteśmy na straconej pozycji, tylko kiedy występujemy z grupą pracowniczą. To oczywiście nie od razu nie musi być strajk, bo związki zawodowe na co dzień negocjują, konsultują, bronią swoich członków i to jest taka codzienność związkowa.

