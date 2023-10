Prawo i Sprawiedliwość podsumowuje kampanię: Chcemy wzmocnić drużynę Poznania

– Co dla Poznania, co dla aglomeracji poznańskiej zrobili wybrani w tym okręgu posłowie opozycji? Tak szczerze, to nie słyszałem. Pisali różne interpelacje i donosy do prokuratury. Nie zdarzyło się jednak nigdy, żeby któryś z parlamentarzystów opozycji z naszego okręgu przyszedł do mnie – jako ministra czy posła – z jakimś pomysłem dla Poznania. Przecież, gdyby pomysł okazał się dla naszego miasta istotny, na pewno udzieliłbym jemu wsparcia.