Problemy rezerw Lecha Poznań. Dwóch podstawowych zawodników z kontuzjami po sparingach. Powodem była murawa?

- Za nami naprawdę bardzo fajny sparing pod kątem przetarcia przed rundą wiosenną. Przeciwnik nie tylko mocny, ale i występujący w najmocniejszym możliwym składzie - nie ma wątpliwości, że to jeden z faworytów do awansu. Czuliśmy atmosferę już niemal ligową, spotkanie toczone było przy odpowiedniej otoczce. Oczywiście, wynik 0:2 nikogo nie cieszy, ale już nasza gra dała sporo optymizmu. Mieliśmy swoje sytuacje po przerwie, w postaci strzałów Norberta Pacławskiego czy dogrania Maćka Orłowskiego do Szymka Pawłowskiego, i w zasadzie wiele więcej pod obiema bramkami w kontekście "setek" się nie wydarzyło. Nasza organizacja gry również budzi zadowolenie, bo stoi ona na wyższym poziomie, niż chociażby w tym jesiennym, wygranym meczu z Kotwicą. Popełniliśmy dziś kilka błędów indywidualnych, ale będziemy nad tym pracować i zrobimy wszystko, by je wyeliminować przed meczem z Olimpią Grudziądz