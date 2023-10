Projekty salonów Krzysztofa Mirucia - inspiracje. Te pomysły wykorzystasz u siebie w domu OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Salony, które projektuje Krzysztof Miruć odpowiadają wymaganiom klientów, ale także im możliwością finansowym. W programach emitowanych przez HGTV to właśnie często budżet determinuje projekt architekta.

Salon to ważny punkt każdego mieszkania. To miejsce najbardziej reprezentatywne w naszym domu. Jak urządzić praktyczny i ładny salon? Zobaczcie pomysły Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV. Projektant jest specjalistą od zadań specjalnych, a jego projekty tworzone są indywidualnie pod klienta i jego preferencje. Mamy dla Was projekty salonów od Mirucia.