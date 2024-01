Remont za blisko milion złotych zatka niebezpieczne skrzyżowanie w Poznaniu. Mieszkańcy Strzeszyna chcieli ronda

Mieszkańcy apelują o budowę ronda

Mieszkańcy Strzeszyna wraz z Radą Osiedla od dłuższego czasu walczą o przebudowę skrzyżowania ulic Koszalińskiej, Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Górników.

- Niestety w tym miejscu dochodzi bardzo często do kolizji. Nierzadko dochodzi tam do innych niebezpiecznych sytuacji także z udziałem pieszych i rowerzystów - przekazali mieszkańcy Strzeszyna w liście do redakcji.

Ponieważ włączenie się do ruchu z podporządkowanych obu ulic "Żołnierzy" jest bardzo trudne, mieszkańcy domagają się przebudowy skrzyżowania tak, aby powstało tam rondo. Zarząd Dróg Miejskich nie jest jednak zainteresowany takim rozwiązaniem, ponieważ nie ma takich planów oraz nie ma na to pieniędzy. Nie oznacza to, że nie zrobiono z tym absolutnie nic.

Na prośbę rady osiedla skrzyżowanie to jest w trakcie przebudowy. Trwa budowa dwóch platform przystankowych. Przystanki przesunięto bliżej skrzyżowania.