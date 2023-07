Rezerwy Lecha Poznań remisują na inaugurację z Olimpią Elbląg. Fenomenalne uderzenie Szymona Pawłowskiego w ostatnich minutach spotkania

Bez konkretów w pierwszej połowie

Na pierwszą sytuację rezerw musieliśmy czekać aż do 27. minuty. Kukułka obsłużył podaniem Pawłowskiego – ten dośrodkował na głowę jednego z podopiecznych trenera Artura Węski, lecz piłka po strzale głową przeleciała wysoko nad poprzeczką. Pod koniec pierwszej połowy Yatsenko doszedł do sytuacji strzeleckiej, lecz nieczysto uderzył w piłkę. Pomimo tego strzał sprawił kłopoty Pruchniewskiemu - na szczęście, bez większych konsekwencji. Lechici próbowali jeszcze zaskoczyć bramkę Łęgowskiego. W 40. minucie, Filip Wilak w swoim stylu zszedł do środka, popisał się technicznym uderzeniem, lecz piłka została wybita przez jednego z obrońców na rzut rożny. Najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem gości w pierwszej połowie był Szymon Pawłowski, który pomimo zadań ofensywnych, potrafił pomóc również w defensywie. Rezerwy Lecha Poznań nie oddały ani jednego celnego strzału w pierwszej połowie.