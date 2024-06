Rowerzysta potrącony na Szczepankowie w Poznaniu. Kierowca samochodu próbował uciec. Pomogli przechodnie

- Na ulicy Szczepankowo doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. Został on potrącony przez samochód osobowy, następnie auto wpadło do rowu. Kierowca samochodu próbował uciec z miejsca zdarzenia na piechotę, ale dzięki reakcji świadków ostatecznie został zatrzymany przez policjantów. Wiadomo, że jest pod wpływem alkoholu. Czynności trwają. - mówi podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.