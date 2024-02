Rozbrat w Poznaniu oskarża o pobicie pracownika Duda Development. "To była samoobrona"

- Wszystkie te rozmowy łączy jedno: to zawsze my byliśmy stroną gotową do negocjacji i wychodzącą z życzliwą próbą kontaktu. Nic się nie zmieniło. Odcinamy się od godnego pożałowania zajścia, do którego doszło między członkami kolektywu Rozbrat a zespołem naszego podwykonawcy, i podtrzymujemy chęć rozmów.