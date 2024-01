Rusza budowa wiaduktu przy Lutyckiej w Poznaniu. Czekają nas duże zmiany w organizacji ruchu

W myśl założeń, ul. Szczawnicka zostanie wyremontowana od ul. Lutyckiej do ul. Podolańskiej, a skrzyżowanie z ul. Lutycką zyska sygnalizację świetlną.

- Ponadto pod wiaduktem, po obu stronach, równolegle do torów kolejowych powstaną ciągi pieszo-rowerowe. Nad torowiskiem przy ul. Lutyckiej wybudowana zostanie także kładka pieszo-rowerowa, która zapewni bezpieczny i wygodny dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie