Ruszył proces w sprawie morderstwa sprzed 27 lat. Waldemar B. nie przyznał się do zabójstwa Zyty Michalskiej

Morderstwo 2-letniego Marcelka z Chodzieży. Matka udusiła go kołdrą. Anita W. przyznała się do zabójstwa

Do zabójstwa 2-letniego Marcelka doszło w nocy z 12 na 13 marca 2020 r. w Chodzieży. Matka chłopca, Anita W. będąc pod wpływem alkoholu udusiła go kołdrą. Wcześniej chłopiec był bity, rzucany do łóżeczka, dostawał do jedzenia karmę dla szczurów oraz niedopałki papierosów. W czwartek, 22 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Poznaniu ruszył proces Anity W., która odpowiada za morderstwo chłopca, grozi jej dożywocie. W sprawie oskarżony został także partner kobiety, Martin K., któremu zarzucono znęcanie się nad chłopcem, grozi mu za to do 10 lat więzienia.