Rytmy Marcina w Poznaniu. Już niedługo ulicę wypełnią dźwięki muzyki!

Muzyczna ulica w centrum Poznania

Do wydarzenia włączyły się lokale znajdujące się przy ulicy Święty Marcin, ale też sąsiadujące instytucje. Obok energetycznych dj-setów, pojawią się melodie gruzińskie i ukraińskie. Nie zabraknie też okazji do wspólnego chóralnego muzykowania i karaoke w Lokum. Zaplanowano też relaksacyjny koncert mis i gongów, koncerty instrumentalne z muzyką klasyczną w roli głównej, muzyczne słuchowisko w Centrum Szyfrów Enigma i wiele, wiele innych atrakcji...

Retro dancing w Bibliotece Uniwersyteckiej

Chóralne występy uliczne, DJ sety, warsztaty, słuchowisko czy pokazy filmowe, a wszystko to będzie odbywało się jednego dnia - od godz. 14 do 21 w sobotę, 30 września 2023 roku!

Harmonogram Rytmów Marcina - 30 września

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

[*]g. 20-22.30

Rita Ray | A Tour Of Its Own (koncert)

ul. Kościuszki 79, Blue Note

bilety: 69 zł, 89 zł – do kupienia na www.eventim.pl

