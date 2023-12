Tramwaje wracają do centrum i na trasę kórnicką w Poznaniu. Jazdy próbne wypadły pomyślnie

Już w sobotę 16 grudnia do centrum Poznania i na trasę kórnicką wrócą tramwaje – wcześniej, w piątek wprowadzone będą pierwsze zmiany w rozkładach jazdy, na liniach 96, 93 i 98. W czwartek odbyły się przejazdy próbne po torowiskach - miasto zapewnia, że komunikacja jest gotowa do uruchomienia w nowej odsłonie.

W czwartek przy placu Wolności odbył się przejazd techniczny tramwaju o numerze bocznym 460. Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie, po nowych torowiskach w centrum przejechały tramwaje wszystkich typów używanych przez MPK Poznań. Próby potwierdziły, że pod względem technicznym można przywrócić regularny ruch pasażerski. - Testy w centrum potwierdziły, że w sobotę, 16 grudnia, tramwaje mogą wrócić do centrum. Tego samego dnia otwarta również zostanie trasa kórnicka, gdzie próbne jazdy odbyły się już wcześniej. Zgodnie z zapowiedziami tydzień przed świętami Bożego Narodzenia uruchomione zostaną wszystkie trasy tramwajowe w Poznaniu - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

W sobotę, 16 grudnia tramwaje rozpoczną zatem kursy pasażerskie między tunelem Franowo a węzłem „Kórnicka” i wyjadą na sześć nowych odcinków w centrum. Zobaczymy je więc na torach od placu Bernardyńskiego wzdłuż ulic Lewandowskiej i Podgórnej do Alei Marcinkowskiego wraz z Alejami, na odcinku wzdłuż placu Wolności i ulicy 27 Grudnia w kierunku zachodnim i ulicą Gwarną w obu kierunkach, na ulicy Święty Marcin od ulicy Towarowej do Gwarnej w obu kierunkach oraz od Gwarnej do Alei Marcinkowskiego w kierunku wschodnim. Trzy dalsze odcinki, na których będą kursować tramwaje, to nowy skręt z ulicy Gwarnej w lewo w ulicę Fredry, Most Teatralny, Fredry, Mielżyńskiego i 23 Lutego, a także odcinek wzdłuż ul. Strzeleckiej. Tramwaje linii 1, 10, 11, 12, 14 zachowają swoje stałe trasy. Linia 2 wróci na swoją stała trasę z Ogrodów, przez Kaponierę, al. Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi, 28 Czerwca do Dębca PKM.

Nowe stałe trasy otrzymują linie 3 – od Błażeja, Naramowicką, Roosevelta, rondo Kaponiera św. Marcin, al. Marcinkowskiego, Podgórna, trasa kórnicka 0 rondo Żegrze i Unii Lubelskiej, linia 5 – z Górczyna przez Kórnicką do Zawad, linia 6 - Budziszyńska, Most Dworcowy, rondo rataje, Rondo Śródka, Miłostowo, linia 8- Miłostowo, przez rondo Środka, pl. Wielkopolski, Mielżyńskiego, Fredry, Most Teatralny, aż do Ogrodów, linia 15 - os. Sobieskiego, Roosevelta, Grunwaldzka, aż do Junikowa.

Inne linia mają przywracane stałe trasy: 7 - Ogrody - Połabska, 9 - PKM Dębiec - Piątkowska, 13 - Starołęka PKM - Junikowo, 16 -Os. Sobieskiego - trasa kórnicka - Franowo, 18 - Ogrody - trasa kórnicka - Franowo, czy linie nocne - 201 i 202. Świąteczny tramwaj linii24 kursować będzie tylko do 23 grudnia włącznie.

- W piątek 15 grudnia po godzinie 20:00 zdemontowane muszą zostać przejazdy nakładkowe na ul. Lewandowskiej i na ul. 23 Lutego - informuje Zarząd Transportu Miejskiego. - Dlatego zamknięte dla ruchu tramwajowego będą odcinki tras między placem Bernardyńskim a przystankami Wrocławska oraz wzdłuż ulicy 23 Lutego między placem Cyryla Ratajskiego a placem Wielkopolskim. Linia nr 96 będzie funkcjonować do godz. 20:00, natomiast po godz. 20:00 uruchomione zostaną linie tramwajowe nr 93 z Placu Bernardyńskiego do węzła Kórnicka i nr 98 z Ronda Śródka do Placu Wielkopolskiego.

- Wznowienie ruchu tramwajowego było priorytetem nadanym wykonawcy prac w ramach Programu Centrum. Na ulicach 27 Grudnia, pl. Wolności, Gwarnej, Kantaka i Ratajczaka będą jeszcze realizowane prace niezwiązane z torowiskiem - należy więc korzystać z wyznaczonych ciągów pieszych i zachować szczególną ostrożność, gdyż nadal będzie to plac budowy - informują PIM. - Najważniejsze roboty nawierzchniowe na ul. Ratajczaka i pl. Wolności powinny zostać zrealizowane do końca roku, natomiast harmonogram pozostałych prac na ul. 27 Grudnia jest aktualizowany. Ma to związek z pozostawieniem leszczyn tureckich wymuszonym decyzją RDOŚ, a co za tym idzie, koniecznością zmian założeń projektowych. Generalny wykonawca dokłada jednak starań, by zasadnicze prace na tych ulicach zakończyły się w możliwie szybkim terminie. Natomiast dobiegająca końca inwestycja na trasie kórnickiej to ostatnia odsłona większego zadania, obejmującego również modernizację torowiska w ciągu ul. Chartowo i Żegrze wraz z rondem Żegrze oraz budowę nowej trasy od ronda do ul. Unii Lubelskiej. Pasażerowie korzystający z trasy między ul. Jana Pawła II a os. Lecha będą mieli teraz do dyspozycji trwałą, stabilną i bezpieczną infrastrukturę.

Inwestor dodaje, że oprócz nowego torowiska i sieci trakcyjnej w zakres inwestycji wchodzi także modernizacja przystanków i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przystanek Polanka został zastąpiony przez dwa nowe: Polanka - bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina - w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Wzdłuż torów powstają wygodne chodniki i droga rowerowa, do dyspozycji jest także nowy odcinek tzw. ringu Łacina (przedłużenie ul. Pleszewskiej).

