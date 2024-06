Schronisko dla zwierząt w Koninie zalane po ulewie. "Psiaki nie miały miejsca by swobodnie się poruszać"

- Wiele naszych podopiecznych boi się burz i ulew. To nie było dla nich łatwe doświadczenie. Zrobiliśmy wczoraj wszystko, co w naszej mocy, by pozbyć się jak największej ilości wody z terenów schroniska. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale nie poddajemy się. Zrobimy, co tylko możemy, by nasi podopieczni żyli jak najlepiej. Po całej naszej akcji ratunkowej, obeszliśmy całe schronisko, by zobaczyć jak nasi psijaciele się czują i zadbaliśmy o każdego z osobna.