Seniorzy w akcji! Trwają przygotowania do wyjątkowego spektaklu w Projekcie Fifna w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

- Spektakl przedstawia historię miłości. Od namiętności, poprzez jej realizację, zdradę i zemstę na końcu. Przedstawienie powstało z naszych własnych tekstów, które ułożyłam w odpowiedniej kolejności, tak by powstał scenariusz. Treści są czasem frywolne, bo jest to jednak spektakl dla dorosłych. Natomiast jeśli chodzi o scenografię i rekwizyty, będą one stworzone techniką trochę dziecinną i myślę, że właśnie to zagra ze sobą dobrze na zasadzie kontrastu