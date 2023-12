Siedem lat bezwzględnego więzienia dla byłego policjanta. Zabił w wypadku 13-letnią dziewczynkę

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w połowie lipca 2021 roku. Do śmiertelnego potrącenia dziewczynki doszło na przejściu pieszo-rowerowym obok leśniczówki Nowy Świat. 13-latka trafiła do poznańskiego szpitala. Jej życia niestety nie udało się uratować.

Sąd wydał prawomocny wyrok

- Oskarżony sam przyznał, że tą drogą jeździł praktycznie codziennie od 6 lat w związku z tym trudno tutaj stwierdzić, by była taka możliwość, że nagle coś go na tej drodze zaskoczyło, a już zwłaszcza ukształtowanie jej i położenie poszczególnych elementów infrastruktury drogowej

- powiedział.

Zdaniem sądu, obrońca w apelacji „przerzucał winę na wszystko dookoła”, włącznie – jak wskazał – z sugerowaniem, że to zmarła dziewczynka przyczyniła się do wypadku. Dodał też, że biorąc pod uwagę odległość między pasami, a miejscem, w którym zatrzymał się samochód po wypadku, nawet bez opinii biegłego, jasno wynika, że oskarżony jechał zdecydowanie szybciej, niż było to dopuszczalne na tym odcinku drogi.