Świąteczne atrakcje na jarmarkach w Poznaniu. Zobacz, co dzieje się w tym tygodniu. Mamy program

Betlejem Poznańskie 2023 będzie trwało rekordowo długo, bo aż 50 dni, co uczyni je najdłuższym jarmarkiem bożonarodzeniowym w historii Poznania i jednym z najdłuższych w kraju.

Program kulturalny

W centrum miasta oraz na MTP czeka bogaty program kulturalny. Oprócz koncertów, warsztatów, spektakli przygotowano także dni tematyczne. Rodzinne środy to czas kiedy poznaniacy będą mogli skorzystać z promocji, a także warsztatów, koncertów i spektakli stworzonych właśnie dla nich. Studenckie czwartki to okazja do skorzystania z Christmas Silent Disco. Na studentów będzie czekać 200 darmowych słuchawek.

Zobacz w galerii, jakie atrakcje czekają na poznaniaków w tym tygodniu: