Tak głosowałaś Wielkopolsko. Młodzi zaskoczyli, wieś zawiodła

Frekwencja w Wielkopolsce najwyższa w historii

Najniższa frekwencja w Wielkopolsce należy do powiatu złotowskiego. Znajduje się tam gmina Okonek, gdzie w obwodowej komisji obejmującej miejscowości Borucino i Rydzynka frekwencja wyniosła 55,21 proc. Do głosowania uprawnionych było 326 mieszkańców. Oddano 166 głosów.

W całej Polsce frekwencja w wyborach parlamentarnych 74,38 proc. W Wielkopolsce do urn poszło 76,1 proc. uprawnionych. Była to najwyższa frekwencja w historii wyborów, przewyższając nawet tą z 4 czerwca 1989 roku. Najwięcej wielkopolskich głosów oddano w Poznaniu i powiecie poznańskim, gdzie zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Do urn poszło odpowiednio blisko 84 i 85 proc. obywateli.

- Mieszkańcy dość licznie głosowali poza terenem naszej gminy. Musieliśmy nawet pożyczać naklejki na zaświadczenia o prawie do głosowania od sąsiedniej gminy, bo zwyczajnie nam ich zabrakło. To także mogło mieć wpływ na tak niską frekwencję - podsumowuje Zabrocki.

- To jest nowo utworzony obwód w miejscowości Borucino. Frekwencja powinna być w nim większa, bo mieszkańcy mieli możliwość oddania głosów na miejscu, nie musieli nigdzie dojeżdżać. Jest to jednak taki teren, w którym zawsze była niska frekwencja - mówi Jakub Zabrocki, zastępca burmistrza Okonka.

KO wygrywa pod Poznaniem

- To jest młode osiedle. Mieszkają tam ludzie wykonujący tak zwane wolne zawody. Mają oni bardzo otwarte podejście i proeuropejskie spojrzenie na nasze miejsce w świecie. Większość z nich swoją ciężka pracą doszło do jakiś efektów i widzi, że tylko pracą, a nie rozdawnictwem da się osiągnąć jakieś efekty

- Historia osiedla sięga początków lat 90. To była inicjatywa kilku osób z ówczesnego rektoratu Akademii Rolniczej oraz prywatnych osób, które chciały stworzyć coś nowoczesnego, na modłę zachodnich osiedli. Osiedle zaplanowane było dla ludzi, którzy chcieli się wyprowadzić z ówczesnych mniej atrakcyjnych rejonów Poznania; potem dołączyło do tej grupy szereg młodych ludzi prowadzających się do poznańskiej aglomeracji za pracą - opowiada.

Bogdan Ciszak poszedł na wybory jak zawsze. Chciał wypełnić obywatelski obowiązek. W komisji powiedziano mu, że karta została już wydana, a on ma iść do domu.

PiS wygrywa pod Koninem

Zwycięska partia tych wyborów swój najlepszy wynik w regionie osiągnęła w okolicach Konina. Nie jest miejsce przypadkowe - to właśnie w tym okręgu oraz w sąsiednim, kalisko-leszczyńskim, Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Najwyższy wynik partia osiągnęła w gminie Wierzbinek, gdzie partia odnotowała poparcie na poziomie 65,61 proc. Jest to rekord w skali całej Wielkopolski.

Według niego wysoki wynik może być także zasługą „intensywniejszej kampanii posłów PiS w stosunku do opozycji”. Paweł Szczepankiewicz zaznaczył także, że poparcie w Wierzbinku dla Prawa i Sprawiedliwości spadło prawie o 10 proc. w porównaniu do wyborów z 2019 roku. Wtedy wynosiło ono aż 75,16 proc. Zwycięzca tegorocznych wyborów w tym okręgu, poseł Witold Czarnecki nazwał Wierzbinek oraz gminę Olszówka w tym samym okręgu najbardziej patriotycznym gminami.

Młodzi obalili rząd

Tak wysoka frekwencja oraz wynik wyborów są w dużej mierze dziełem osób młodych. Tak jak nikt nie spodziewał się, że trzy czwarte społeczeństwa zdecyduje się oddać głos, tak tym bardziej nie spodziewano się, że do urn pójdzie 70 proc. osób młodych do 35 roku życia . Dla porównania - w wyborach parlamentarnych z 2019 roku udział wzięło o połowę mniej osób młodych.

- Młodzież odeszła od rządzących i to pokazały już wybory prezydenckie 2020 roku, a ostatnio w mikroskali także różne prawybory organizowane w liceach. Odeszli w kierunku opozycji: prawicowi do Konfederacji a pozostali albo w stronę Lewicy albo Koalicji Obywatelskiej, na którą przecież zagłosowało najwięcej młodych osób

- Badania sondażowe sprzed kilku tygodni pokazywały, że młodzi nie byli zmotywowani, aby iść do wyborów. Ich odwrócenie się od Prawa i Sprawiedliwości nie jest dla mnie zaskoczeniem. Ugrupowanie to miało najgorszą ofertę dla młodych. To między innymi pokłosie strajków kobiet, w których brały liczny udział młode kobiety, ale nie zapominajmy - także młodzi mężczyźni - podkreśla politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

- Przez ostatnie osiem lat trwał proces dyskryminowania kobiet i przesuwania ich ze sfery publicznej do sfery prywatnej, traktowania w sposób instrumentalny. To już nie jest ten świat, który był w przeszłości - te kobiety, zwłaszcza młode, są inne, chcą czegoś innego i odrzuciły tę formułę, którą dla nich budowano - stwierdza prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki z Wydziału Socjologii UAM.

- PiS się zużył, a Donalda Tuska przez kilka lat w Polsce nie było. Ich kampania skierowana do osób młodych była zła. Oni nie pamiętają rządów PO-PSL, bo wtedy byli dziećmi. Przypominanie cały czas tych rządów było dla nich abstrakcyjne. Do nich bardziej dotarł pozytywny przekaz KO - stwierdza politolog.

Wskazuje także, że po raz pierwszy osoby młode do 35 roku życia przeważały w udziale w wyborach nad pokoleniem 60 plus. Więcej młodych osób wzięło udział w wyborach niż seniorów. Socjolog zwraca uwagę, że polskie społeczeństwo powtarza te same mechanizmy co demokracje Europy Zachodniej, gdzie po okresie rządów liberalnych następuje trwający od kilku do kilkunastu lat regres w postaci rządów konserwatystów. Wynik ostatnich wyborów parlamentarnych położył kres odwrotowi od modernizacji.