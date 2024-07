Te inwestycje nie powstaną w Poznaniu za kadencji Jacka Jaśkowiaka. Dokończy je nowy prezydent? Paweł Antuchowski

Jacek Jaśkowiak w swojej kampanii obiecywał między innymi budowę drugiego etapu tramwaju na Naramowice, budowę nowej filharmonii czy doprowadzenie do przebudowy dworca Poznań Główny. Tymczasem prawdopodobnie nie będzie mu dane przecinać wstęgi jako prezydent Poznania w ramach tych inwestycji. Z dużym prawdopodobieństwem nie powstaną one przed 2029 rokiem - wtedy to kończy się obecna kadencja Jacka Jaśkowiaka.