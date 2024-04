Jakie są samice kota?

Zazwyczaj są bardziej związane z miejscem, niż z konkretnymi ludźmi. Przywiązanie do terytorium jest silne, a samice kota często bronią swojego miejsca przed innymi kotami.

Dobrze jest pamiętać, że każda kotka jest inna, a jej zachowanie wobec ludzi może się różnić. Kluczem do zrozumienia charakteru samicy kota jest cierpliwość i obserwacja.

Adoptuj kota z głową. Jak przebiega adopcja?

Po przybyciu do schroniska udaj się do biura. Tu wypełnisz krótką ankietę przedadopcyjną, a potem porozmawiasz o psie lub kocie twoich marzeń z pracownikiem schroniska. Będzie chciał wiedzieć, jakie masz doświadczenia ze zwierzętami i jaki styl życia prowadzisz, by pomóc ci wybrać odpowiednie zwierzę.