Tęczowy piątek w II LO w Poznaniu. "Szkoła musi być dla nas przyjaznym miejscem"

- dodaje.

- Mimo iż mamy pewien stopień tolerancji, który obowiązuje na szerszą skalę, to uważam, że zawsze można zrobić coś lepiej i do tego dążymy - by osiągnąć ten najlepszy stan. Aby każdy, niezależnie od tego jakie ma poglądy, jak się identyfikuje czy jakim jest człowiekiem, czuł się komfortowo i bezpiecznie