Tego jeszcze nie grali! Przed nami premiera spektaklu o... dostawcach jedzenia i ich klientach

Aby zrozumieć grupę dostawców, sam reżyser postanowił zatrudnić się jako dostawca jedzenia.

- Pracował dla różnych firm, żeby przeżyć to doświadczenie. Poznał ludzi, rozmawiał z nimi, robił research wewnętrzny, osobisty. Okazało się, że jest to taki temat, który w soczewce skupia dużo punktów - pracy w warunkach cyfrowego kapitalizmu, który obiecuje coś w rodzaju bycia całkowicie niezależnym, wyznaczania sobie celów, warunków i godzin pracy, ale także wiadomo, że jest to ciężka praca eksploatująca ciało - mówi Błażewicz - Praca z jednej strony pozwala na wolność, a z drugiej kontrolowana jest przez algorytm